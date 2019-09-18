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Beşiktaş - Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 18.09.2019 11:50 | Son Güncelleme

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklanırken, Beşiktaş - Medipol Başakşehir müsabakasını Suat Arslanboğa’nın yöneteceği duyuruldu.

Beşiktaş - Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig’in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’nın görev yapacağı belirtildi.

Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

20 EYLÜL CUMA

20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya

21 EYLÜL CUMARTESİ

15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

22 EYLÜL PAZAR

15.14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler

23 EYLÜL PAZARTESİ

20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa

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başakşehir alır maçı
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