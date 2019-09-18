Beşiktaş - Başakşehir maçını Suat Arslanboğa yönetecek

Süper Lig’in 5. haftasında 20, 21, 22 ve 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan mücadelelerde sahada olacak hakemler açıklandı. 23 Eylül Pazartesi günü Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş - Medipol Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’nın görev yapacağı belirtildi.
Süper Lig’in 5. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
20 EYLÜL CUMA
20.30 Göztepe - Konyaspor: Özgür Yankaya
21 EYLÜL CUMARTESİ
15.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Koray Gençerler
17.30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Yukatel Denizlispor: Hüseyin Göçek
20.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
22 EYLÜL PAZAR
15.14.00 Çaykur Rizespor- Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü: Serkan Tokat
16.30 Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor: Zorbay Küçük
19.00 Btc Turk Yeni Malatyaspor - Galatasaray: Arda Kardeşler
23 EYLÜL PAZARTESİ
20.00 Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
20.00 Beşiktaş - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
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