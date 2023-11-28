Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat'tan Yılmaz Erdoğan açıklaması!

Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olan seçim öncesi adaylığını açıklayan isimlerden Hasan Arat katıldığı bir televizyon programında merak edilenleri yanıtladı.

Beşiktaş'ta başkan adaylarından Hasan Arat'ın listesinde Mete Vardar'ın yer alması beklenirken, merak edilen konulardan biri de Yılmaz Erdoğan'ın yönetim kurulu üyesi olup olmayacağıydı.

"YARINI BEKLEYELİM"

Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Hasan Arat, "Yönetim kurulunuzda Yılmaz Erdoğan var mı yok mu?" sorusuna yanıt verirken,"Nasıl cevap vereyim sana, başkalarına haksızlık olur, bütün basın dünyasına. Ben sessiz kalsam olur mu? Yarını bekleyelim. Yılmaz Erdoğan’ı çok seviyoruz ama onu söyleyeyim."





