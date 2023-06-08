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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e çok sert sözler! ''Hovardalık yapıyorsunuz''

08.06.2023 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Dursun Özbek'e çok sert sözler! ''Hovardalık yapıyorsunuz''

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sezonun sona ermesinin ardından gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

DURSUN ÖZBEK'E SERT SÖZLER: "HOVARDALIK YAPIYORSUNUZ"

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Ahmet Nur Çebi: "6 puanı silerseniz ve 3 puanı da Sivas maçından eklerseniz toplam 9 puan eder. Dursun Özbek, hovardalık yapıyorsunuz ya, ne fark eder diyerek, çok şey fark eder. Ofsaytımsının arkasına bir de penaltımsıları eklerseniz, şampiyonumsu olursunuz!"

"DURSUN ÖZBEK ÖZÜR DİLEMELİ"

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Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray ve Fenerbahçe, biz konuşurken ağzını bile açmadı! Şimdi lig bitince çıkıp 'Ne fark eder?' diyorsunuz! Bu ifadeler hoş değil, spor camiası hoşlanmaz. Dursun Özbek çıkıp özür dilemeli"

"GALATASARAY BAŞKANI, '6 PUANI VEREYİM' DİYOR"

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Ahmet Nur Çebi: "Galatasaray Başkanı, '6 puanı vereyim, 3 puanı da vereyim' diyor. Ver, haksız aldığın penaltıları da ver bakayım. Ligde ne duruma düşüyorsun, bir görelim."

"GALATASARAY'A ŞAMPİYON OLDUYSA, FENERBAHÇE'NİN DE KATKISI VAR"

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Ahmet Nur Çebi: "Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin hocası. İfadeleri ortada. Bugün Galatasaray şampiyon olmuşsa, Fenerbahçe'nin de katkısı var. Jesus'un arkasında durun, adam benim anlattığımı anlatmaya çalışıyor."

"ÖNÜMÜZDEKİ YIL ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş olarak hazırlıklarımızı tamamladık. 2-3 tane takviyeyle önümüzdeki yılın şampiyonu olarak sezonu tamamlayacağız. Şenol hocamızla yola devam edeceğiz."

"ŞENOL GÜNEŞ İLE DEVAM EDECEĞİZ"

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Ahmet Nur Çebi: "Önümüzdeki sezon 2-3 transfer yapıp Şenol Hocamızla yola devam edeceğiz."

REDMOND İLE YOLA DEVAM

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Ahmet Nur Çebi: "Nathan Redmond ile görüşmelerde sona yaklaştık. Henüz imza yok, karşılıklı görüşmeler sürüyor. Kendisi de kalmaya istekli ve arzulu."

"İŞİNİZE GELDİĞİ GİBİ KONUŞUYORSUNUZ"

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Ahmet Nur Çebi: "Erden Timur'un konuşmasını bekliyoruz. Elindekileri çok süratli şekilde açıklamasını bekliyoruz. 'Ligi bitirtmem' diyordunuz ama lig bitti! İşinize geldiği gibi konuşuyorsunuz. Kavga etmekten korkup, kaçıyorsunuz. Ama abiniz gelince, çıkıp kavgada hırlamaya başlıyorsunuz! 8 puan fark açılınca konuşuyorsunuz, demek durum bu! 5 puan fark olsa, Dursun Özbek nasıl açıklama yapacaktı? 8 puan farka çirkin açıklamayı yapıyorsanız, 5 puan farkta nasıl konuşacaktınız? Bu ifadeleri kullanacaksanız, neden beklediniz? Zamanında neden konuşamadınız?"

"TFF BAŞKANI DA BU DÜŞÜNCELERE KATILDI"

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Ahmet Nur Çebi: "TFF Başkanı da bu düşüncelere katıldı, bu da düşündürücü! Fark 5 olsaydı, TFF Başkanı olarak bu açıklamalarınızı nasıl değiştirirdiniz? Ne diyecektiniz? Cevabını önemle rica ediyorum. TFF Başkanının Beşiktaş camiasına özür borçlu olduğunu düşünüyorum. TFF başkanına söylemim çok basit. Bir algı var bunu ortadan kaldırın. Beşiktaş çok önemli bir camiadır, konuşmaların buna göre ayarlanması lazım. Puan kavgası gibi algı yaratıldı, biz adalet istedik. Depremden 3 gün sonra '2 yol var, birini tercih edeceğiz' diyorsunuz. Demek ki 2 mantıklı yol var, birisi bizim önerimiz diğeri de şimdi uygulanan yol. Bizim önerdiğimiz yol mantıksızsa, o gün neden 'İki yol var' dediniz? TFF Başkanı, taraf olduğunu hissettiriyor, Beşiktaş camiası rahatsız. Beşiktaş'a özür borcunuz var."

"BEŞİKTAŞ'IN 1 KURUŞ BORCU YOK"

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Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın ödenmemiş 1 kuruş borcu yok! Bunu buraya kadar getirmek çok önemliydi. Takdir edilmeyi beklemiyoruz ama başarıları, pandemi döneminde alınmış 4 kupayı spor camiasının unutmamasını diliyorum."

"MEHMET BÜYÜKEKŞİ'Yİ BAŞARILI BULMUYORUM"

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Ahmet Nur Çebi: "TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmuyorum. Bunu söylemek hakkım. Sürekli ceza almaktan herkes yoruldu. Beşiktaş Başkanı'nı bir haftada 3 kez ceza kuruluna göndermek neyi ifade ediyor?"


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