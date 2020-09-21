Beşiktaş Başkanı Çebi'den sert tepki: Antalyaspor test yaptırmayarak bizi riske attılar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Antalyaspor maçıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.Ahmet Nur Çebi, yaptığı açıklamada "Antalyaspor, koronavirüs testi olmayarak çok ayıp etti. Bizi riske attılar. Avrupa'da önemli bir maçımız var" ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

Antalyaspor, Beşiktaş maçı öncesi yaptırdığı testler sonucunda birçok kişide koronavirüs tespit edilmişti. Sonrasında yapılan ikinci testlerde ise biri futbolcu olmak üzere 2 pozitif vakaya rastlanmıştı.Beşiktaş, bunun üzerine maç günü bir kez daha test yapılmasını teklif etti ancak, TFF'nin de kararıyla Antalyaspor yeni test yaptırmamıştı.

