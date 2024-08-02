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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir transferi daha açıkladı! "Lisansı çıkacak"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.08.2024 12:16
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Galatasaray karşısında Süper Kupa’yı kazanarak güzel bir sezon başlangıcı yapmak istediklerini söyledi. Arat ayrıca yaptığı açıklamada bir transferi daha bitirdiklerini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bir transferi daha açıkladı! "Lisansı çıkacak"

Beşiktaş, 2024 Turkcell Süper Kupa’da yarın Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.45’te başlayacak mücadelede Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu müsabakanın son hazırlığını bugün Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde gerçekleştiren siyah-beyazlıların antrenmanını Başkan Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Asbaşkanlar Onur Göçmez ve Mete Vardar da ziyaret etti.

Başkan Arat basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, bir transferi de resmen açıkladı.

"BİR TRANSFERİN DAHA LİSANSI ÇIKIYOR"

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Başkan Arat, transfer çalışmalarının devam edeceğini de belirterek, “Hüseyin Bey çalışmalarına devam ediyor. Scout ekibimiz çok ciddi çalışmalar yapıyor. Samet hocam tüm hazırlıklarını, Brad Friedel ile birlikte yapılan çalışmaları Hüseyin Bey’e sunuyorlar. Neticesinde de hocayla birlikte karar veriliyor. Burada hocanın kararları son derece önemli. Bugün bir transferimizin daha lisansı çıkacak inşallah. Beşiktaş’ı çok isteyen oyuncular bizim için önemli. Emirhan Topçu da bu sporculardan birisi. Annesi, kendisi Beşiktaş’ı çok istedi. Biz de onları istedik. Hocamız özellikle kendisini çok istedi. Çalışmalarımız devam edecek, iyi gideceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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