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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan son dakika Nuri Şahin açıklaması!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
30.04.2024 10:39
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlıların geleceği hakkında açıklamalarda bulunarak Nuri Şahin iddialarına açıklık getirdi. Beşiktaş'ın önümüzdeki sezon teknik direktörünün kim olacağı henüz netlik kazanmazken, Hasan Arat'ın Almanya'ya gidecek olması büyük merak uyandırmıştı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan son dakika Nuri Şahin açıklaması!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya seyahati öncesi TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

NURİ ŞAHİN AÇIKLAMASI

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"Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Bir isim telaffuz etmek doğru olmaz. Herkes Beşiktaş'a gelmek istiyor, bunu bilin. Çok kötü bir sezon geçirmiş olmamız fark etmemeli. Kötü sezondan ders çıkartmamız lazım. Elimizdeki oyuncu havuzunu iyi değerlendirmemiz lazım. Oyuncu imkanlarıyla ilgili de görüşmelerimiz olacak. Bu çok normal. Süreç başladı bence."

"BAZI GÖRÜŞMELER OLACAK"

"Bugün Münih'e gidiyorum. Bazı görüşmeler olacak. Bayern Münih - Real Madrid maçını seyredeceğim. Bu tip maçlar, bu işin içindeki tüm insanların bir araya geldiği yerler. Görüşmeler, fikir teatileri, oyuncu tartışmaları, antrenör tartışmalarının olduğu yerlerdir. Bu sadece iki takımın maçı değil. Bu işle uğraşan herkes burada. Bugün Bayern Münih - Real Madrid, yarın Dortmund - PSG maçını seyredeceğim. Temaslarımı sürdüreceğim. Yeni tanışacağımız insanlar olacak."

"BEŞİKTAŞ'A GELMEK İSTİYORLAR"

"Beşiktaş herkesle temas eder. Santos'tan önce 20 teknik direktör ile görüştüm. O günlerde görüştüğüm çok ünlü hocalar İstanbul'a gelmek, buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Ara transferde bu işler zordur. Yaz döneminde gelmek isteyen çok önemli isimler var. Beşiktaş tüm alternatiflerini değerlendirecektir. Hem arkadaşlarım hem ben çalışmalar yapıyoruz. Bir değerlendirme yapacağız ve karar vereceğiz. Şu an konsantrasyonumuz Türkiye Kupası. O döneme kadar bir isim bizden beklemeyin."

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