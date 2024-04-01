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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'tan yabancı hakem açıklaması! 'Tepkisiz kalamayız' dedi ve...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
01.04.2024 21:56
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Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, düzenlenen iftar programının ardından gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arat, son dönemde yaşanan olaylara değinirken yabancı hakem konusunda da 'sıcak bakılmalı' ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat, düzenlenen iftar yemeği sonrası gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Başkan Arat açıklamasında son dönemde gündemde olan yabancı hakem konusuna da değinirken, bu konuya sıcak bakılması gerektiğini dile getirdi.

"YABANCI HAKEME SICAK BAKILMALI"

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Yabancı hakemler için konuşan Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli."

"İNANILMAZ ŞEYLER YAŞANDI"

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"Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir."

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ...

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Son olarak Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat şu sözlerle cümlelerini noktaladı: "Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir."

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