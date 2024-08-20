Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

TFF'den yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen ziyarette, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyesi Ceyhun Kazancı, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar ile yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul, Feyyaz Uçar ve Burak Aslan da yer aldı.

Hasan Arat, tebrik ederek görevinde başarı dilediği İbrahim Hacıosmanoğlu'na, üzerinde isminin yazılı olduğu Beşiktaş forması ve plaket hediye etti.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Hasan Arat'a, üzerinde isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması takdim etti.