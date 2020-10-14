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Beşiktaş, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Beşiktaş, Bernard Mensah'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı

Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

SDFSDFDS

MENSAH AÇIKLAMA YAPTI

Koronavirüs testi pozitif çıkan Mensah: İyi hissediyorum, endişelenmeyin.
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