Beşiktaş Bodrum FK karşısında galibiyeti hatırladı! Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti, 3 hafta sonra kazandı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin idaresinde sahaya çıkan Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Siyah-Beyazlılar'ın golleri 32. dakikada Ndour ve 40. dakikada Immobile'den geldi. Bodrum FK'nın tek golü ise uzatma dakikalarında Puşcaş'tan geldi.
Siyah-Beyazlılar alınan bu 3 puanla lige 3 haftanın ardından galibiyeti hatırladı.
Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncu Ndour 32. dakikada attığı golle Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.
Bodrum FK müsabakasında Tüpraş Stadyumu’nda büyük boşluklar dikkat çekti. Özellikle Süper Lig’de oynanan son 9 mücadelede alınan tek galibiyetin de etkisiyle siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçta beklenen ilgiyi göstermedi.
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