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Beşiktaş Bodrum FK karşısında galibiyeti hatırladı! Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti, 3 hafta sonra kazandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
11.01.2025 21:07
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Ligde zor günler geçiren Beşiktaş 19. hafta mücadelesinde sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Mücadele Siyah-Beyazlılar'ın 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanırken Kartal ligde 3 hafta aranın ardından galibiyetle tanıştı. İşte detaylar...

Beşiktaş Bodrum FK karşısında galibiyeti hatırladı! Siyah-Beyazlılar rakibini 2-1 mağlup etti, 3 hafta sonra kazandı

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılarda Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe'nin idaresinde sahaya çıkan Beşiktaş karşılaşmadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Siyah-Beyazlılar'ın golleri 32. dakikada Ndour ve 40. dakikada Immobile'den geldi. Bodrum FK'nın tek golü ise uzatma dakikalarında Puşcaş'tan geldi.

GALİBİYETİ HATIRLADI

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Siyah-Beyazlılar alınan bu 3 puanla lige 3 haftanın ardından galibiyeti hatırladı.

NDOUR'DAN İLK

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Beşiktaş'ın 20 yaşındaki oyuncu Ndour 32. dakikada attığı golle Siyah-Beyazlı formayla ilk golünü kaydetmiş oldu.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ

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Bodrum FK müsabakasında Tüpraş Stadyumu’nda büyük boşluklar dikkat çekti. Özellikle Süper Lig’de oynanan son 9 mücadelede alınan tek galibiyetin de etkisiyle siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçta beklenen ilgiyi göstermedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Sipay Bodrum FK Sipay Bodrum FK

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika beşiktaş
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