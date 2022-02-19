Beşiktaş bu kez gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti! Gedson Fernandes'ten sonra...

Siyah beyazlılar Gedson Fernandes transferinde yaptığı transfer operasyonunun bir benzerini de sezon sonunda Fenerbahçe'ye yapabilir. Son dönemde başarısız sonuçlar alan Fenerbahçe'nin alkış alan nadir oyuncularından biri olan Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

BEŞİKTAŞ, FERDİ KADIOĞLU İÇİN APARTTA BEKLİYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Ferdi Kadıoğlu için Beşiktaş adeta apartta bekliyor. Sadece Beşiktaş değil yerli oyuncu kuralı nedeniyle Galatasaray ve Trabzonspor da Ferdi'yi renklerine bağlamak istiyor.

Ferdi Kadıoğlu, bir gol atıp bir de asist yaptığı Slavia Prag maçından sonra yaptığı açıklamada topu menajerine atmıştı. Fenerbahçe ile görüştüklerini ifade eden Ferdi, gelecek planlaması hakkında net bir açıklama yapmadı.

