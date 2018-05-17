SPOR

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2018 08:36 | Son Güncelleme

Süper Lig’de bu sezon kadrosuna kattığı forvetlerin performansından memnun olmayan siyah-beyazlı idareciler elini çabuk tuttu. Yönetim, daha önce de Beşiktaş’ta forma giyen ve Trabzonspor’da 23 golle yıldızlaşan 32 yaşındaki oyuncuyla el sıkıştı.

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gibi golcüler kaybetmesinin yanında Cenk Tosun’u da Everton’a gönderen Beşiktaş Yönetimi kadrosuna kattığı Negredo ve Vagner Love’dan istediği verimi alamadı.

Gelecek sezon forvet için çalışmalarını erken başlatan siyah-beyazlı idareciler, bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 gol atan ve 3 asist yapan Burak Yılmaz ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu Karadeniz ekibi ile bonservis sorununu çözmesi ve Beşiktaş Yönetiminin onay vermesi halinde yeni sezonda siyah-beyazlı formayı ikinci kez giyecek.

Jean Tigana tarafından bizzat Beşiktaş’a getirtilen fakat kendi isteği dışında kulüpten ayrılmak zorunda kalan milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen, son kararı siyah-beyazlı yönetim verecek.

Burak Yılmaz dışında Demba Ba ve yurt dışındaki diğer golcülerle de yakından ilgilenen yönetim, bu nedenle Yılmaz ile anlaşma sağlamasına rağmen resmi olarak hemen açıklama yapmayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçen sezon en çok istediği isimlerden biri olan ve taraftar tepkisi nedeniyle transferi yapmayan yönetim, bu kez teknik heyetin raporuna göre hareket edecek.

Beşiktaş ile maddi konularda hiç bir sıkıntı yaşamayan ve futbola siyah-beyazlı forma altında veda etmek istediğini yakın çevresine de söyleyen Burak Yılmaz’ın, belirli bir tarihe kadar haber beklediği bildirildi. Transferde bonservis ödememe hususunda bütçeyi zorlamak istemeyen siyah beyazlı kulüp, Burak gibi Demba Ba ile de yakın bir zamanda prensip anlaşmasına varabileceği iddia edildi.

Trabzonspor’da bu sezon çok sakatlık yaşamasına rağmen 25 maçta şans bulan Burak Yılmaz rakip fileleri 23 kez havalandırdı, 3 de asist yaptı. Öte yandan milli futbolcu, 2006-07 ve 2007-08 sezonlarından Beşiktaş forması giymişti. Yılmaz, siyah-beyazlı takımda lig, kupa ve Avrupa’da 55 karşılaşmada şans buldu, 7 gol attı. (MİLLİYET)

PARTNERCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtıCansu Taşkın tatil sezonunu Alaçatı'da açtı
Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!
Beşiktaşlı Dusko Tosic, Çin'e transfer olduBeşiktaşlı Dusko Tosic, Çin'e transfer oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş burak yılmaz Spor Toto Süper Lig Trabzonspor

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Süper Lig'de yılın takası!

Süper Lig'de yılın takası!

Fenerbahçe'de istifa şoku

Fenerbahçe'de istifa şoku

Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var

Galatasaray'ın hedefinde Serdar Gürler var

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
geri zekalı bu beşiktaş
BURAK YERİNDE KALSIN Bİ CACIK OLMAZ ...
Diğer Haberler
Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Demba Ba Beşiktaş'a geri dönüyor

Atiba'da flaş gelişme! Açıkladı...

Atiba'da flaş gelişme! Açıkladı...

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!

Atiba Hutchinson, Göztepe'ye gidiyor!

Beşiktaşlı Dusko Tosic, Çin'e transfer oldu

Beşiktaşlı Dusko Tosic, Çin'e transfer oldu

Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan olay paylaşım!

Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan olay paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.