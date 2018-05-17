Beşiktaş Burak Yılmaz ile anlaşma sağladı

Mario Gomez ve Vincent Aboubakar gibi golcüler kaybetmesinin yanında Cenk Tosun’u da Everton’a gönderen Beşiktaş Yönetimi kadrosuna kattığı Negredo ve Vagner Love’dan istediği verimi alamadı.

Gelecek sezon forvet için çalışmalarını erken başlatan siyah-beyazlı idareciler, bu sezon Trabzonspor formasıyla 23 gol atan ve 3 asist yapan Burak Yılmaz ile her konuda prensip anlaşmasına vardı. Golcü oyuncu Karadeniz ekibi ile bonservis sorununu çözmesi ve Beşiktaş Yönetiminin onay vermesi halinde yeni sezonda siyah-beyazlı formayı ikinci kez giyecek.

Jean Tigana tarafından bizzat Beşiktaş’a getirtilen fakat kendi isteği dışında kulüpten ayrılmak zorunda kalan milli futbolcu ile prensip anlaşmasına varmasına rağmen, son kararı siyah-beyazlı yönetim verecek.

Burak Yılmaz dışında Demba Ba ve yurt dışındaki diğer golcülerle de yakından ilgilenen yönetim, bu nedenle Yılmaz ile anlaşma sağlamasına rağmen resmi olarak hemen açıklama yapmayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş’in geçen sezon en çok istediği isimlerden biri olan ve taraftar tepkisi nedeniyle transferi yapmayan yönetim, bu kez teknik heyetin raporuna göre hareket edecek.