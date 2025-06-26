Beşiktaş'dan Benfica'nın sol beki Jurasek'e teklif... Oyuncu her an siyah beyazlı formayı giyebilir!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni eklemeler yapmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, sol bek mevkisine takviye yapmayı planlıyor. Masuaku'nun ardından sol bek transferi için hızlanan Beşilktaş da Başkan Serdal Adalı bizzat transferle ilgileniyor. Transfer için harekete geçen yönetim, David Jurasek’i transfer listesine ekledi.

JURASEK İÇİN BENFICA’NIN KAPISI ÇALINDI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekiz devi Benfica’nın oyuncusu olan Jurasek için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen sol bek için Benfica, gelen teklife sıcak bakıyor.

ALMANYA PERFORMANSI

2023/24 sezonunda Bundesliga ekibi Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen Jurásek, toplamda 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 asistlik performans sergiledi.