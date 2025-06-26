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Beşiktaş'dan Benfica'nın sol beki Jurasek'e teklif... Oyuncu her an siyah beyazlı formayı giyebilir!

Beşiktaş, savunmanın soluna takviye yapmak üzere transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, Benfica forması giyen 24 yaşındaki sol bek David Jurásek için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı.

Beşiktaş'dan Benfica'nın sol beki Jurasek'e teklif... Oyuncu her an siyah beyazlı formayı giyebilir!
Burak Kavuncu

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek amacıyla yeni eklemeler yapmak istiyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, sol bek mevkisine takviye yapmayı planlıyor. Masuaku'nun ardından sol bek transferi için hızlanan Beşilktaş da Başkan Serdal Adalı bizzat transferle ilgileniyor. Transfer için harekete geçen yönetim, David Jurasek’i transfer listesine ekledi.

JURASEK İÇİN BENFICA’NIN KAPISI ÇALINDI

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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Portekiz devi Benfica’nın oyuncusu olan Jurasek için satın alma opsiyonlu kiralık teklif yaptı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Almanya Bundesliga takımlarından Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen sol bek için Benfica, gelen teklife sıcak bakıyor.

ALMANYA PERFORMANSI

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2023/24 sezonunda Bundesliga ekibi Hoffenheim’da kiralık olarak forma giyen Jurásek, toplamda 22 resmi karşılaşmada görev aldı ve 3 asistlik performans sergiledi.

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