SPOR

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 09.06.2018 08:28 | Son Güncelleme

Davy Klaassen transferinde Cenk Tosun'u aracı yapan Beşiktaş, mutlu sona yakın. Beşiktaş, Everton'dan Davy Klaassen'i kadrosuna katmaya yakın.

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın geçtiği habere göre, siyah beyazlı ekip, Klaassen transferini yüzde 99 neticelendirmiş durumda.

Yeni sezonda orta alana takviyeler yapmak isteyen Kara Kartal, Everton'da bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı orta saha oyuncusuyla bir süredir ilgileniyordu. Özellikle Cenk Tosun üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çabalayan Fikret Orman ve ekibi, bu amaçlarına ulaşmışa benziyorlar. Gündoğar'ın geçtiği bilgilere göre Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro bedelle, 25 yaşındaki oyuncuyu iki yıllığına kiralayacak.

Taraflar arasındaki tek pürüz satın alma opsiyonunda ortaya çıkıyor. Everton bu opsiyon için 20 milyon euro'luk bir bedel belirledi. Beşiktaş bunu aşağıya çekme çabasında. Ajax altyapısından yetişen Klaassen, Everton formasıyla 17 maça çıktı.

detay-105

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon EuroAl Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro
Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Davy Klaassen Beşiktaş Spor Toto Süper Lig everton

En Çok Okunan Haberler

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

Bülent Arınç canlı yayında konuştu: Yüzümüz kıpkırmızı oldu, utandık

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

İlkay Gündoğan Alman taraftarlar tarafından ıslıklandı!

Avrupa'da biten transferler

Avrupa'da biten transferler

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Fenerbahçe Hasan Çetinkaya'nın görevine son verildi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro

Al Ittihad'dan Beşiktaş'a Pepe için 15 milyon Euro

Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!

Beşiktaş yöneticisi tehdit edilen ismi açıkladı!

Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi

Caner Erkin'e 2 yıl hapis istemi

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Oğuzhan Özyakup 12 milyon euroya İngiltere yolcusu

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.