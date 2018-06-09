Beşiktaş, Davy Klaassen'i kiralamaya çok yakın

A Spor'dan Hakan Gündoğar'ın geçtiği habere göre, siyah beyazlı ekip, Klaassen transferini yüzde 99 neticelendirmiş durumda.

Yeni sezonda orta alana takviyeler yapmak isteyen Kara Kartal, Everton'da bekleneni veremeyen ve takımdan ayrılması beklenen Hollandalı orta saha oyuncusuyla bir süredir ilgileniyordu. Özellikle Cenk Tosun üzerinden oyuncuyu ikna etmeye çabalayan Fikret Orman ve ekibi, bu amaçlarına ulaşmışa benziyorlar. Gündoğar'ın geçtiği bilgilere göre Beşiktaş, yıllık 1.5 milyon euro bedelle, 25 yaşındaki oyuncuyu iki yıllığına kiralayacak.

Taraflar arasındaki tek pürüz satın alma opsiyonunda ortaya çıkıyor. Everton bu opsiyon için 20 milyon euro'luk bir bedel belirledi. Beşiktaş bunu aşağıya çekme çabasında. Ajax altyapısından yetişen Klaassen, Everton formasıyla 17 maça çıktı.





