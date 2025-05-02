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Beşiktaş Disiplin Kurulu'nun alacağı karar bekleniyordu! Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Beşiktaş’ta Hasan Arat ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk ile ilgili oy çokluğuyla ihraç kararı alındı.

Beşiktaş Disiplin Kurulu'nun alacağı karar bekleniyordu! Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk kulüpten ihraç edildi

Eski Beşiktaş Başkanı Hasan Arat 12 Nisan'da gerçekleştirilen Divan Kurulu toplantısında kürsüde konuşma yaparken, Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve iki kişi tarafından fiziki saldırıya uğramış ve toplantı tatil edilmişti. Hasan Arat avukatları aracılığıyla resmi şikayetlerde bulunurken, Beşiktaş Disiplin Kurulunun alacağı karar da merakla bekleniyordu.

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KULÜPTEN İHRAÇ EDİLDİLER!

Kurul bugün yaptığı toplantıda tarafların savunmaları inceleyerek kararını verdi. Disiplin Kurulu oy çokluğu ile Divan Başkanı Tevfik Yamantürk ve eski başkan Hasan Arat'ın kulüpten ihraç edilmesine karar verdi. Bundan sonraki süreçte karar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilecek ve yönetim kurulu kararı onaylaması halinde genel kurula taşıyacak. Ekim ayındaki İdari ve Mali Genel Kurulda yapılacak oylama ile kesin sonuç belirlenecek.
Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
beşiktaş hasan arat
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