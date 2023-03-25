Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısında sözlü kavga! Ahmet Nur Çebi ile yoğun bir tartışma yaşadılar...

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen 2023 yılının ilk toplantısına, Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu ile divan kurulu üyeleri katıldı. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"OTUR AŞAĞI! SADECE SEN BEŞİKTAŞ DEĞİLSİN"

Ahmet Nur Çebi, konuşma yaptığı sırada üyelerden birinin araya girmesiyle bir hayli sinirlendi. Çebi, "Lütfen oturun aşağı, ben daha sözümü bitirmedim. Şu an gündem dışı konuların gündeme getirmek kadar saygısız bir durum olamaz. Kusura bakmayın. Özür diliyorum hepinizden ama ben bu insanları başka yerde bulamıyorum. Bunlar ne söyledikleri belli olmayan insanlar." dedi.

"MALİ ANLAMDA KULÜP OLABİLECEK EN İYİ DURUMDA"

"Mali anlamda kulübü gerçekten çok iyi bir şekilde idare ediyoruz. Mali anlamda kulüp olabilecek en iyi durumda. Geldiğimiz zamanı hatırlatmak istiyorum. Geçmişi konuşmayalım tamam ama unutmayalım da. Beşiktaş'ın bugün yönetilemeyen bir borcu yoktur."

"BORCUMUZ 5 MİLYAR"

"Geldiğimizden bu yana yaşanan pandemi gibi süreçler sebebiyle bizden kaynaklanmayan 2 milyar 230 milyon bir gider söz konusu olmuştur. Bunları alt alta koyduğumuz zaman 5 milyar 200 milyon gibi bir borcumuz olduğunu söylüyorum ben. Beşiktaş'ın borcu herkes alacağını aldıktan sonra 5 milyar 200 milyon liradır. 6 milyar değildir. Sürekli bu rakam kamuoyuna 6 milyar olarak yansıtılıyor, buna cevap vermek zorundayım, bu doğru değil"

"BEŞİKTAŞ BAŞKANI VE YÖNETİMİ OLARAK HER ŞEYİ YAPIYORUZ"

"Hakemlerle ilgili inanın ben Beşiktaş başkanı ve yönetim olarak her şeyi yapıyoruz. Ama maalesef kokuşmuş düzenle başa çıkmakta zorlanıyorum. Kokuşmuş düzenle başa çıkmak için camianın arkamda olması gerekiyor"

"DEPREMDEN 3 GÜN SONRA..."

"Depremden 3 gün sonra TFF Başkanı, Kulüpler Birliği ile toplantı yaparak bir puan sistemi üzerinde çalıştıklarını söyleyip 2 farklı öneride bulundu. Birine daha yakın olduğunu ve bunun Beşiktaş'ın aleyhine olduğunu hissettim. Bana yapılanları hak etmedim ben. Depremzedelere ailemle beraber en çok yardım eden insanlardan biriyim. Biz hiçbir zaman 5 puan istemedim. O gün Galatasaray ve Fenerbahçe, bizim savunduğumuz şey kabul edilseydi acaba susacak mıydı?"



