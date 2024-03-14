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Beşiktaş Emlakjet, yarı finale yükseldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.03.2024 10:03
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Eurocup çeyrek final maçında Beşiktaş Emlakjet, deplasmanda İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv’i 94-89 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Beşiktaş Emlakjet, yarı finale yükseldi

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale çıktı.

Salon: Avia Solutions Group Arena

Hakemler: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha

Hapoel Tel Aviv: Cummings 28, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Ginat 13, Wells 1, Brown 2, Holland, Zalmanson

Başantrenör: Danny Franco

Beşiktaş: Allman 4, Mathews 28, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz

Başantrenör: Dusan Alimpijevic

  1. Periyot: 25-15 (Hapoel Tel Aviv lehine)
    Devre: 57-39 (Hapoel Tel Aviv lehine)
  2. Periyot: 76-68 (Hapoel Tel Aviv lehine)
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