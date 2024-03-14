Beşiktaş Emlakjet, yarı finale yükseldi

Beşiktaş Emlakjet, BKT Avrupa Kupası çeyrek finalinde İsrail temsilcisi Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 yenerek yarı finale çıktı.
Salon: Avia Solutions Group Arena
Hakemler: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha
Hapoel Tel Aviv: Cummings 28, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Ginat 13, Wells 1, Brown 2, Holland, Zalmanson
Başantrenör: Danny Franco
Beşiktaş: Allman 4, Mathews 28, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz
Başantrenör: Dusan Alimpijevic