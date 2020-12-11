Beşiktaş Esports Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Esports, kadrosuna yeni bir ismi daha kattı. Bu isim Koreli oyuncu Noh ''Alive'' Jin-Wook oldu.

NOH ''ALİVE'' JİN-WOOK BEŞİKTAŞ ESPORTS'TA

Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Beşiktaş Esports, yaptığı videoda bazı noktalara değinirken, Alive'ın transferini de resmen duyurdu. Videonun sonunda ise Alive'ın bizzat kendisi yer aldı.

Alive, videoda ''Merhaba ben Alive. Beşiktaş için oynayacağım. Yakında görüşürüz.'' sözlerini kullandı ve Beşiktaş ile özdeşleşen kartal pençesi hareketini yaptı.

