Beşiktaş Esports Noh ''Alive'' Jin-Wook'u kadrosuna kattı

Beşiktaş Esports, kadrosuna yeni bir ismi daha kattı. Bu isim Koreli oyuncu Noh ''Alive'' Jin-Wook oldu.
Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Beşiktaş Esports, yaptığı videoda bazı noktalara değinirken, Alive'ın transferini de resmen duyurdu. Videonun sonunda ise Alive'ın bizzat kendisi yer aldı.
Kaynaklarımızdan gelen bilgiye göre Kore'de bir KARTAL var! ???????? ????#ŞereftirSenleYürümek #Beşiktaş #Esports pic.twitter.com/6DRjRQnc0Y— Beşiktaş Esports (@bjkesports) December 10, 2020
Alive, videoda ''Merhaba ben Alive. Beşiktaş için oynayacağım. Yakında görüşürüz.'' sözlerini kullandı ve Beşiktaş ile özdeşleşen kartal pençesi hareketini yaptı.
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