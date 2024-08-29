Beşiktaş evinde yüksekten uçtu! Siyah-Beyazlılar Lugano'ya gol olup yağdı ve Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti

İsviçre'deki ilk maçta 3-3'lük beraberlikle dönen temsilcimiz Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off Eleme Turu rövanş karşılaşmasında rakibi Lugano'yu Ciro Immobile (2), Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Salih Uçan'nın ayağından bulduğu gollerle 5-1 mağlup ederek elemeyi başardı.

3 TAKIMIMIZ YOLUNA AVRUPA LİGİ'NDEN DEVAM EDECEK

Beşiktaş'ın Lugano'yu elemesinin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde üç takımımız bulunacak.

Daha öncesinde temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nden devam etmek durumunda kalmıştı.

İLK 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst İsviçre'deki maça göre ilk 11'de tek değişikliğe gitti. Deplasmanda 3-3 beraberlikle biten Lugano maçına yedek çıkan Semih Kılıçsoy, rövanş mücadelesinde 11'de forma şansı buldu.

İsviçre'deki ilk maçta Cher Ndour'a forma verip Semih Kılıçsoy'u yedek soyunduran Hollandalı teknik adam, rövanş karşılaşmasında Ndour'u kulübeye çekerek, Semih'i sahaya sürdü.

Kaleyi Mert Günok'a teslim eden tecrübeli çalıştırıcı, savunma dörtlüsünü Svensson, Paulista, Emirhan Topçu, Masuaku'dan kurdu.

Orta sahanın merkezine Gedson Fernandes, Al Musrati'yi yerleştiren siyah-beyazlı teknik direktör, hücum hattında Rashica, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile'ye forma verdi.

5 MAÇ 6 GOL

Van Bronckhorst'un yıldızı Imobbile, gollerine Lugano maçında da devam etti. Bu sezon tüm kulvarlarda 5. maçına çıkan İtalyan oyuncu siyah - beyazlı formayla ilk Avrupa gollerini bularak kaydettiği gol sayısını toplamda 6'ya çıkardı.

CAN KELEŞ İLK KEZ

sezon başında Fatih Karagümrük'ten transfer edilen Can Keleş, ilk kez Lugano maçında forma şansı buldu.

DAUM VE ERIKSSON UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson ve Beşiktaş'ın eski teknik adamlarından Christoph Daum unutulmadı.

İki teknik adam için maç öncesinde saygı duruşu gerçekleştirildi.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi’nde yeni sezonda 36 takım mücadele edecek. Temsilcilerimizin de yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon Kentinde 30 Ağustos cuma günü saat 14.00'da düzenlenecek.