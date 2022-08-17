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Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

17.08.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Futbolseverler karşılaşmaya günler kala internette araştırma yapmaya başladı. Karşılaşmanın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Peki Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük beşiktaş
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