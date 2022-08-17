Beşiktaş - Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig maçı için heyecan dorukta. Vatandaşlar daha şimiden arama motorlarında "Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta?", "Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soru ve konu başlıklarını araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen karşılaşmanın ayrıntıları haberimizde...

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı 21 Ağustos 2022 Pazar günü saat 21.45'te başlayacak.

Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçı, Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş- Fatih Karagümrük maçı maçı BeIN Sports HD 1 kanalında canlı olarak ekrana gelecek. Aboneler karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

