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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım görev yapacak

FUTBOL HABERLERİ  | 21.02.2019 11:27 | Son Güncelleme

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı Bülent Yıldırım yönetecek.

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde Bülent Yıldırım görev yapacak

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım'ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beşiktaş bülent yıldırım

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