Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde iki takım oyuncuları tartıştı

Beşiktaş - Fenerbahçe maçının 2. yarısında saha kenarında tartışma yaşandı.

dakikada Fenerbahçe'de Nabil Dirar, Beşiktaş'ta ısınma çalışmaları yapan Oğuzhan Özyakup ile tartışma yaşadı.

Saha kenarında top kendisine gelen Oğuzhan, meşin yuvarlağı eline aldı ve bu sırada Nabil Dirar koşarak kendisine tepki gösterdi ve ayağıyla da bir müdahale yapmak üzere hamlede bulundu. Bunun üzerine saha kenarında iki takım oyuncuları birbirine girdi ve Dirar ile Necip arasında da bir tartışma yaşandı.

Bu sırada Burak Yılmaz başta olmak üzere Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli oyuncular ortalığı sakinleştirmek üzere devreye girdi ve yaklaşık 1 dakikalık söz dalaşından sonra olay sakinleşti.

Hakem Bülent Yıldırım, pozisyonun sonrasında Nabil Dirar ve Oğuzhan Özyakup'a sarı kart gösterdi.





