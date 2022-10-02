Beşiktaş Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta düzenleniyor. 2 Ekim'de ekranlara gelecek karşılaşmada düdüğü çalan isim Volkan Bayarslan oldu. Futbolseverler maçı nereden izleyeceklerini araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...
Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim (bugün) saat 20:00'de başladı. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Romain Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Dele Alli, Muleka, Weghorst, Redmond.
FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Lincoln, Crespo, Willian Arao, İrfan Can, Valencia, Pedro.
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