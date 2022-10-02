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Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

02.10.2022 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Derbi heyecanı devam ederken Beşiktaş Fenerbahçe maçının nereden ve nasıl izleneceği araştırılmaya başlandı. Öte yandan Beşiktaş Fenerbahçe maçının ilk 11'leri belli oldu. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri

Beşiktaş Fenerbahçe maçı Vodafone Park'ta düzenleniyor. 2 Ekim'de ekranlara gelecek karşılaşmada düdüğü çalan isim Volkan Bayarslan oldu. Futbolseverler maçı nereden izleyeceklerini araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Beşiktaş Fenerbahçe maçı ilk 11'leri...

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim (bugün) saat 20:00'de başladı. Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Romain Saiss, Masuaku, Salih Uçan, Josef, Dele Alli, Muleka, Weghorst, Redmond.

FENERBAHÇE: Altay, Szalai, Serdar Aziz, Gustavo, Ferdi, Lincoln, Crespo, Willian Arao, İrfan Can, Valencia, Pedro.

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