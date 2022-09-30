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Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

30.09.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Süper Lig'in 8. haftasında Vodafone Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçı ilgiyle bekleyen taraftarlar Beşiktaş Fenerbahçe çekişmeli mücadelesinin detaylarını arama motorlarında sorguluyorlar. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Fenerbahçe maçı için geri sayım devam ediyor. Taraftarın heyecanla beklediği karşılaşma Vodafone Park Stadyumu'nda oynanacak. Birçok kişi arama motorlarında karşılaşmaya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, Beşiktaş Fenerbahçe derbisi ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Fenerbahçe yayın bilgisi nedir?

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BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı 2 Ekim Pazar günü saat 20:00'de başlayacak.

Karşılaşma Vodafone Park'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma öncesinde 7 maçta 14 puan toplayan Beşiktaş ligin 4. sırasında yer alıyor. Beşiktaş ise 6 maçta 13 puan topladı. Sarı-lacivertli takım ligin 6. sırasında yer alıyor.

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

tv maç

DERBİYE TARAFTAR ALINACAK MI?

Beşiktaş-Fenerbahçe maçına sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak.

Öte yandan İstanbul Valiliği 29 Eylül Perşembe günü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kendi aralarında oynayacağı Süper Lig ve Türkiye Kupası müsabakalarına misafir takım seyircisi alınmayacağını açıkladı.

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