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Beşiktaş - Fenerbahçe maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a olay ceza!

11.12.2023 11:10 | Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından sarı-lacivertliler TFF'ye gitme kararı almıştı. Maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın performansından memnun kalmayan Fenerbahçe yönetimi, hazırladığı videoyu TFF'ye iletti. Bu gelişmenin ardından MHK'dan flaş bir hamle geldi.

Fenerbahçe yönetiminden Beşiktaş derbisi sonrası sürpriz bir hamle geldi. Deplasmanda karşılaştıkları maçta hakem Atilla Karaoğlan'ın performansını beğenmeyen sarı-lacivertliler bu durumu resmiyete dökmüştü.

VİDEOLAR TFF'YE İLETİLDİ

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Fenerbahçe yönetimi, Beşiktaş derbisindeki hakem kararlarıyla ilgili pozisyonları videoda derleyip TFF'ye iletti. Fenerbahçe, lehine verilmeyen pozisyonların derlemesinin ardından TFF'den cevap beklemeye koyulmuştu. Maçın hakemine yaptırım uygulanmasını talep eden sarı-lacivertlilerin bu hamlesi kısa süre içinde sosyal medyada yayıldı.

MHK'DAN FLAŞ HAMLE

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Merkez Hakem Kurulu, Atilla Karaoğlan'ı devre arasına kadar dinlendirecek. Performansı eleştiri odağı haline gelen Karaoğlan'a bu tarzda bir ceza vermeyi planlayan MHK, resmi hamleyi kısa süre içinde atacak.

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