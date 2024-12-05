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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
05.12.2024 12:26
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Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler açıklandı. Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 7 Aralık Cumartesi günü oynanacak derbide Mehmet Türkmen düdük çalacak.

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 15. hafta heyecanı yarın, 7 Aralık Cumartesi, 8 Aralık Pazar ve 9 Aralık Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu mücadelelerde düdük çalacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. TFF’den yapılan açıklamaya göre; 7 Aralık Cumartesi günü Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbiyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Süper Lig’de 15. haftanın programı ve maçlarda görevli hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa: Zorbay Küçük

7 Aralık Cumartesi

13.30 Konyaspor - Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Göztepe - Adana Demirspor: Ali Şansalan
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe: Mehmet Türkmen

8 Aralık Pazar

13.30 Eyüpspor - Samsunspor: Atilla Karaoğlan
16.00 Sivasspor - Galatasaray: Turgut Doman
16.00 Kayserispor - Alanyaspor: Ozan Ergün
19.00 Başakşehir - Hatayspor: Emre Kargın

9 Aralık Pazartesi

20.00 Gaziantep FK - Çaykur Rizespor: Direnç Tonusluoğlu

Anahtar Kelimeler:
beşiktaş fenerbahçe
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