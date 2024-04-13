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Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2024 22:38
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Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını duyurdu. Fernando Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş, sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevini Serdar Topraktepe'nin yapacağını açıkladı.

Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” dedi. Santos'un bu açıklamasından dakikalar sonra Beşiktaş yönetimi Portekizli çalıştırıcının görevine son verdiğini açıkladı.

500 BİN EURO TAZMİNAT

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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a 500 bin euro tazminat ödeyecek.

YALNIZCA 4 GALİBİYET

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Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Fernando Santos; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Santos döneminde 12 gol atan Beşiktaş kalesinde de 12 gol gördü.

SERDAR TOPRAKTEPE'YE EMANET

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"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.

Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"

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