Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, “İstifa etmeyi düşünmüyorum” dedi. Santos'un bu açıklamasından dakikalar sonra Beşiktaş yönetimi Portekizli çalıştırıcının görevine son verdiğini açıkladı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "İstifayı düşünmüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Beşiktaş yönetimi, Fernando Santos'a 500 bin euro tazminat ödeyecek.
Beşiktaş'ta 13 maça çıkan Fernando Santos; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.
Santos döneminde 12 gol atan Beşiktaş kalesinde de 12 gol gördü.
"Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.
Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır.
Saygılarımızla.
Beşiktaş JK"