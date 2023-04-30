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Beşiktaş Galatasaray derbisinde Şenol Güneş ile Okan Buruk tartıştı! Hakem oraya gitti ve...

30.04.2023 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ligin 32. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi. Mücadelenin 28. dakikasında tansiyon yükselirken iki takım kulübesi sözlü tartışma yaşadı. İşte detaylar...

Beşiktaş Galatasaray derbisinde Şenol Güneş ile Okan Buruk tartıştı! Hakem oraya gitti ve...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

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KULÜBELER ARASINDA GERGİNLİK!

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Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelenin 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.

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Tüm Maçlar
19:00 86'
Beşiktaş Beşiktaş
2 - 1
Galatasaray Galatasaray

ALİ ŞANSALAN'DAN SARI KART

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Maçın hakemi Ali Şansalan, kulüpler arasındaki gerginlik sonrası iki kulübeden birer kişiye sarı kart gösterirken, ikili arasındaki tartışma büyümeden sonlandı.

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