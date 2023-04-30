Beşiktaş Galatasaray derbisinde Şenol Güneş ile Okan Buruk tartıştı! Hakem oraya gitti ve...

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bir mücadeleye sahne oldu. Lider Galatasaray deplasmanda ezeli rakiplerinden Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.
Zaman zaman tansiyonun yükseldiği mücadelenin 28. dakikasında yaşanan bir pozisyon sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı.
Maçın hakemi Ali Şansalan, kulüpler arasındaki gerginlik sonrası iki kulübeden birer kişiye sarı kart gösterirken, ikili arasındaki tartışma büyümeden sonlandı.