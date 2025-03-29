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Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a geldiler! "30 milyon Euro veren alır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.03.2025 16:31
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Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği maç öncesi İngiliz ekibi West Ham United'ın Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Tüpraş Stadı'ndaki mücadeleyi izleyecek olan West Ham yetkilileri, Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.

Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a geldiler! "30 milyon Euro veren alır"
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika Galatasaray haberleri... West Ham United yetkilileri, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.

İSTANBUL'A GELDİLER

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Beşiktaş-Galatasaray derbisini izleyebilmek için İstanbul'a gelen West Ham scout ekibi, Barış Alper Yılmaz için gerekli notları alacak.

30 MİLYON EURO

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Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 30 milyon Euro civarı bonservis beklediği biliniyor. Yıldız oyuncunun performansına göre Galatasaray ile masaya oturmayı planlayan West Ham, Beşiktaş karşısında Barış Alper'i farklı bir gözle izleyecek.

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Barış Alper Yılmaz galatasaray transfer haberleri
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