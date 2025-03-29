Beşiktaş-Galatasaray derbisini izlemek için İstanbul'a geldiler! "30 milyon Euro veren alır"

Son dakika Galatasaray haberleri... West Ham United yetkilileri, Tüpraş Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray derbisinde Barış Alper Yılmaz'ı takip edecek.

İSTANBUL'A GELDİLER

Beşiktaş-Galatasaray derbisini izleyebilmek için İstanbul'a gelen West Ham scout ekibi, Barış Alper Yılmaz için gerekli notları alacak.

30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz için 30 milyon Euro civarı bonservis beklediği biliniyor. Yıldız oyuncunun performansına göre Galatasaray ile masaya oturmayı planlayan West Ham, Beşiktaş karşısında Barış Alper'i farklı bir gözle izleyecek.