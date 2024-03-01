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Beşiktaş - Galatasaray derbisinin sonucu için Google'ın yapay zekası tahminde bulundu!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.03.2024 12:37
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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 3 Mart Pazar günü oynanacak derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbinin skorunu Google'ın yapay zekası günler öncesinden tahminde bulundu.

Beşiktaş - Galatasaray derbisinin sonucu için Google'ın yapay zekası tahminde bulundu!

Beşiktaş, İnönü Stadyumu’nun yıkılmasının ardından yapılan ve 2016 yılında siyah-beyazlılara ev sahipliği yapmaya başlayan Tüpraş Stadyumu’nda oynadığı derbilerde rakiplerine üstünlük sağlamış durumda. Söz konusu süreçte Fenerbahçe ve Galatasaray’ı 15 kez konuk eden Kartal, 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. 3 Mart Pazar günü oynanacak Galatasaray derbisinde ise sonucun ne olacağı büyük merak konusu olmuş durumda...

YAPAY ZEKA TAHMİNDE BULUNDU

İki takımın da hayati bir mücadeleye çıkacağını vurgulayan Google'ın yapay zekası, bu maçın 2-2 biteceğinin tahmininde bulundu.

"Maçın 2-2 berabere bitme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Her iki takım da hücumda etkili olmalarına rağmen, savunma zaafları da mevcut. Bu nedenle, bol gollü bir maç olması muhtemel."

BEŞİKTAŞ, TÜPRAŞ STADYUMU’NDAKİ DERBİLERDE ÜSTÜN

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İnönü Stadyumu’nun yıkılmasıyla inşa edilen ve 2016 yılında hizmete giren Tüpraş Stadyumu’nda Galatasaray ve Fenerbahçe’yi ligde 15 kez ağırlayan Beşiktaş, rakiplerine sadece 1 kez mağlup oldu.

MAURO ICARDİ, BEŞİKTAŞ DERBİLERİNİ BOŞ GEÇMİYOR

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Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Beşiktaş’a karşı oynadığı 3 derbide de rakip fileleri havalandırırken, toplam 5 kez gol sevinci yaşadı.

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