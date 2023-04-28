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Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray arasındaki maçlar ve Süper Lig'deki puan durumları

28.04.2023 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Galatasaray maçı Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak. Maç, Vodafone Park'ta oynanacak. Karşılaşmada, Şansalan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Peki, Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri ile 2 takım arasındaki maçlar ve Süper Lig'deki puan durumları...

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş Galatasaray arasındaki maçlar ve Süper Lig'deki puan durumları

Beşiktaş ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Galatasaray maçı ile ilgili İstanbul İl Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklama doğrultusunda karşılaşmaya Sarı-Kırmızılı taraftarlar alınmayacak. Beşiktaş Galatasaray maçının canlı yayın bilgileri ile 2 takım arasındaki maçlar ve Süper Lig'deki puan durumlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi 30 Nisan 2023 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİSİ HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Galatasaray derbisi beIN Sports 1'de canlı olarak yayınlanacak.

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BEŞİKTAŞ GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş muhtemel 11'i: Mert, Rosier, Saiss, Omar Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Gedson, Salih Uçan, Cenk Tosun, Redmond, Aboubakar.

Galatasaray muhtemel 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe; Torreira, Olivieira, Kerem Aktürkoğlu, Milot Rasciha, Mertens, Icardi

SÜPER LİG PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, bu sezon ligde geride kalan 30 karşılaşmada 18 üstünlük, 8 eşitlik ve 4 yenilgiyle sarı-kırmızılıların 8 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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BEŞİKTAŞ GALATASARAY ARASINDAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, Galatasaray’a karşı da sahasında uzun süredir yenilgi yaşamıyor.

2014-2015 sezonunda Vodafone Park’ın yapım çalışmalarının sürmesi sebebiyle Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı’nda konuk eden Beşiktaş, maçtan 2-0 yenilgiyle ayrılmıştı.

Beşiktaş, bahsi geçen maç sonrası ev sahibi olduğu 7 karşılaşmada rakibini yendi.

6 galibiyet, 1 beraberlik elde eden Beşiktaş, attığı 13 gole karşılık, filelerinde 4 gole engel olamadı.

İşte Beşiktaş'ın, 2014-15'ten sonra sahasında Galatasaray'a karşı oynadığı maçlar ve sonuçları:

2015-2016 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

2016-2017 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 2

2017-2018 Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 0

2018-2019 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2019-2020 Beşiktaş: 1 - Galatasaray: 0

2020-2021 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 0

2021-2022 Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1

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