Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi 2 müjde birden! Dev derbi öncesi ilk 11'de sürpriz... Kimse oynamasını beklemiyordu

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli bir haber geldi.

OSIMHEN VE SANCHEZ MÜJDESİ

Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile Davinson Sanchez, derbide ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 5 İSİM CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

TÜM ÖDEMELER YAPILDI

Öte yandan derbi öncesi takımdaki moralleri en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray Yönetimi, oyuncuların gecikmiş alacaklarını hesaplarına yatırdı. Yapılan 16 milyon Euro’luk ödeme, takımda büyük sevinç yarattı.