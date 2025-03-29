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  4. Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi 2 müjde birden! Dev derbi öncesi ilk 11'de sürpriz... Kimse oynamasını beklemiyordu

Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi 2 müjde birden! Dev derbi öncesi ilk 11'de sürpriz... Kimse oynamasını beklemiyordu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.03.2025 17:03
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Süper Lig'de heyecan 29. hafta karşılaşmaları ile sürerken şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Zorlu derbi öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken iki müjdeli haber birden geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi 2 müjde birden! Dev derbi öncesi ilk 11'de sürpriz... Kimse oynamasını beklemiyordu

Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Galatasaray, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi Sarı-Kırmızılılar'a müjdeli bir haber geldi.

OSIMHEN VE SANCHEZ MÜJDESİ

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Galatasaray'da durumu belirsizliğini koruyan Victor Osimhen ile Davinson Sanchez, derbide ilk 11’de forma giyebileceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, 5 İSİM CEZA SINIRINDA

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Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Felix Uduokhai ve Emrecan Terzi ile takımdan ayrı çalışan Necip Uysal ve Bakhtiyor Zaynutdinov dev maçta görev alamayacak.

Beşiktaş'ta Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Ciro Immobile ve Semih Kılıçsoy sarı kart ceza sınırında. Söz konusu isimler derbide sarı kart görmesi halinde gelecek hafta Kasımpaşa deplasmanında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11'LER

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Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Fernandes, Amir, Rashica, Rafa Silva, Mario, Immobile

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Yunus, Morata, Barış, Osimhen

TÜM ÖDEMELER YAPILDI

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Öte yandan derbi öncesi takımdaki moralleri en üst seviyeye çıkarmak isteyen Galatasaray Yönetimi, oyuncuların gecikmiş alacaklarını hesaplarına yatırdı. Yapılan 16 milyon Euro’luk ödeme, takımda büyük sevinç yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig son dakika beşiktaş galatasaray ilk 11
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