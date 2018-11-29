Beşiktaş - Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.
Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.
Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:
21.20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler
17.16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
17.16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır
21.20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu
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