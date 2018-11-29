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Beşiktaş - Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 14. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Beşiktaş - Galatasaray maçını yönetecek hakem de belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş - Galatasaray maçını, FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

21.20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus
20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

1 Aralık Cumartesi

17.16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy
16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa
19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar

17.16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık
20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi

21.20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Galatasaray Beşiktaş cüneyt çakır

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maç berabere biter eyyam reis atanmiş
çok doğru bi karar
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