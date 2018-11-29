Beşiktaş - Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbiyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta 2 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak önemli maçta Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile Tarık Ongun üstlenecek.

Derbide dördüncü hakem olarak da Koray Gençerler görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig’in 14. haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler şu şekilde:

Yarın

21.20.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü: Fırat Aydınus

20.00 Atiker Konyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

1 Aralık Cumartesi

17.16.00 Medipol Başakşehir - Demir Grup Sivasspor: Alper Ulusoy

16.00 Antalyaspor - Göztepe: Suat Arslanboğa

19.00 Kayserispor - Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

2 Aralık Pazar

17.16.00 Bursaspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ali Palabıyık

20.00 Beşiktaş - Galatasaray: Cüneyt Çakır

3 Aralık Pazartesi

21.20.00 E. Yeni Malatyaspor - Akhisarspor: Özgür Yankaya

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Yaşar Kemal Uğurlu

