Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 165 ile bin 100 lira aralığında olduğu aktarıldı.
Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1: 495 lira
Kategori 2: 440 lira
Kategori 3: 385 lira
Kategori 4: 360 lira
Kategori 5: 330 lira
Kategori 6: 305 lira
Kategori 7: 175 lira
Kategori 8: 165 lira
VIP: 900 lira
1903 A-E Blok: 900 lira
1903 B-D Blok: Bin lira
1903 C Blok: Bin 100 lira
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