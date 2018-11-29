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Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 29.11.2018 12:01 | Son Güncelleme

2 Aralık Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş - Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş - Galatasaray maçının biletleri satışa çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin biletleri satışa sunuldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, derbi müsabakası için belirlenen bilet fiyatlarının 165 ile bin 100 lira aralığında olduğu aktarıldı.

Derbi maçın kategorilere göre bilet fiyatları şöyle:

Kategori 1: 495 lira

Kategori 2: 440 lira

Kategori 3: 385 lira

Kategori 4: 360 lira

Kategori 5: 330 lira

Kategori 6: 305 lira

Kategori 7: 175 lira

Kategori 8: 165 lira

VIP: 900 lira

1903 A-E Blok: 900 lira

1903 B-D Blok: Bin lira

1903 C Blok: Bin 100 lira

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Beşiktaş Galatasaray bilet Spor Toto Süper Lig

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