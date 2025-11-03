SPOR

Beşiktaş galibiyetinin ardından Serdar Ali Çelikler'den olay yaratacak Ali Koç açıklaması!

Süper Lig’in 11. haftasında Fenerbahçe’nin Beşiktaş karşısında 2-0 geriden gelip 3-2 kazandığı derbi sonrası Serdar Ali Çelikler çarpıcı ifadeler kullandı. Çelikler, Orkun Kökçü’nün kırmızı kartını ve Ali Koç hakkında dikkat çeken sözler söyledi. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'nin 2-0 geriye düştüğü mücadele de ezeli rakibi Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etmesi spor kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Aldığı bu kritik 3 puanla lider Galatasaray ile olan puan farkını 4'e düşüren Sarı-Lacivertliler zirveye bir adım daha yaklaşırken, ünlü yorumcu Serdar Ali Çelikler karşılaşmaya dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Çelikler değerlendirmesinde Orkun Kökçü'nün kırmızı kartına değinirken, Ali Koç için ise çok konuşulacak bir ifade kullandı.

"KIRMIZI GÖRMESEYDİ..."

"Orkun Kökçü kırmızı kart görmeseydi, bu maç fark olurdu fark. Fenerbahçe o ana kadar saçma bir şekilde pas yaparak çıkmaya çalışıyordu ve bu şekilde 2 hata yaparak 2 gol yemişti…"

"KOÇ OLSA DÖNMEZDİ"

“Ali Koç olsa bu maç dönmezdi. Sadettin Saran’ın nasibi var demek ki en azından nasipsiz değil…"

