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Beşiktaş, Gaziantep'e eksik gitti! Sürpriz kadro dışı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.

Beşiktaş, Gaziantep'e eksik gitti! Sürpriz kadro dışı

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında yarın saat 20.00’de Kalyon Stadyumu’nda oynayacağı Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını tamamladı.

Bugün saat 16.00'da Gaziantep'e hareket edecek siyah-beyazlı kafilede maçın kamp kadrosu da belli oldu. Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep maçı kadrosunda tedavisi devam eden Burak Yılmaz ve Oğuzhan Özyakup'un yanı sıra Jeremain Lens yer almadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın belirlediği listede şu isimler yer aldı:

"Loris Karius, Utku Yuvakuran, Doğukan Özkan, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Enzo Roco, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Necip Uysal, Mohamed Elneny, Muhayer Oktay, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Orkan Çınar, Georges N’Koudou, Abdoulay Diaby, Tyler Boyd, Umut Nayir, Güven Yalçın."

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Beşiktaş, Gaziantep deplasmanındaBeşiktaş, Gaziantep deplasmanında
Burak Yılmaz müjdesiBurak Yılmaz müjdesi
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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Beşiktaş Gaziaşehir Gaziantep

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