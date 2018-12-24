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Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 24.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta geleceği tartışma konusu olan teknik direktör Şenol Güneş için başkan Fikret Orman flaş bir hamlenin altına imza attı. Fikret Orman'ın Şenol Güneş ile 2019-20 sezonunun planlamasını yaptığı yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş gelecek sezon da Şenol Güneş ile yola devam edecek

Bu sezon ligde ve avrupada alınan kötü sonuçların ardından Beşiktaş'ta adeta hedef tahtası haline gelen teknik direktör Şenol Güneş konusunda başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir hamleye imza attığı ortaya çıktı.

Başkan Fikret Orman'ın yolların ayrılacağı iddialarının gündeme geldiği ve gösterdiği performansla taraftarların da hedefinde olan Şenol Güneş'le yaklaşık bir hafta on gün önce Ümraniye'de 2019-20 sezonu planlaması için bir araya geldikleri öğrenildi.

Başkan Orman'ın Güneş'in tartışıldığı, ikinci yarı öncesi yolların ayrılacağı iddialarının ayyuka çıktığı bir dönemde ligin ikinci yarısından da öteye giderek yeni sezon planlamasını da Şenol Güneş'le yapması dikkat çekti. Güneşle yaklaşık 2 saatlik bir zirve gerçekleştiren başkan Fikret Orman'ın 2019-20 sezonuyla ilgili de tecrübeli teknik adamdan geniş çaplı bir rapor istediği ifade edildi.

ÖNCE ORMAN İLE SONRA DEMİRÖREN İLE GÖRÜŞTÜ

Orman'ın Şenol Güneş'e "Sadece bu sezon değil yeni sezonda da birlikteyiz" mesajını verdiği bu sürpriz zirveden kısa bir süre sonra tecrübeli teknik adamın TFF başkanı Yıldırım Demirören ile biraraya gelmesi kafaları karıştırdı.

GÜNEŞ'DEN YÖNETİME KOLAYLIK

Yaşanan ekonomik krizin en ciddi mağdurlarının başında gelen teknik direktör Şenol Güneş'in bir süre önce alacağı ile ilgili yönetime yapılandırma yaparak kolaylık sağladığı ortaya çıktı. Güneş'in yakşalık 1.1 milyon euroyu bulan geçmişe dönük alacaklarını sezon sonuna kadar dört eşit taksitle alacağı belirtildi.

(Sporx)

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