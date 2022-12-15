BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Giresunspor maçı için geri sayım sürüyor. Şenol Güneş'in ekibi Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde yer aldığı için 2022 Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Maç Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanacak. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (15 Aralık Perşembe) saat 14:00'te başlayacak.

Karşılaşma Gloria Sports Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Giresunspor maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP

BEŞİKTAŞ, GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI İSTANBUL'A DÖNECEK

Beşiktaş, son hazırlık maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Antalya'daki diğer karşılaşmalarda Charleroi'yi 2-1 yenmiş, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş müsabaka sonrası İstanbul'a dönecek.

