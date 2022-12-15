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BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15.12.2022 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş ile Giresunspor 2022 Dünya Kupası arasında hazırlıklarına devam ediyor. Şenol Güneş'in çalıştırdığı Siyah Beyazlılar maçtan üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Maçın yayın saati, canlı yayınlanacağı kanal ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle ekranı sporseverler tarafından internette araştırılıyor. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Beşiktaş Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Giresunspor maçı için geri sayım sürüyor. Şenol Güneş'in ekibi Süper Lig 'de zirvenin 7 puan gerisinde yer aldığı için 2022 Dünya Kupası sebebiyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istiyor. Maç Antalya'daki Gloria Sports Arena'da oynanacak. Beşiktaş Giresunspor maçı canlı izle konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Beşiktaş Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (15 Aralık Perşembe) saat 14:00'te başlayacak.

Karşılaşma Gloria Sports Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Giresunspor maçı S Sport'ta canlı olarak ekrana gelecek.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP

BEŞİKTAŞ, GİRESUNSPOR MAÇI SONRASI İSTANBUL'A DÖNECEK

Beşiktaş, son hazırlık maçında Giresunspor ile kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş, Antalya'daki diğer karşılaşmalarda Charleroi'yi 2-1 yenmiş, Westerlo'yu ise 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Beşiktaş müsabaka sonrası İstanbul'a dönecek.

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