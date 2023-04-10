Beşiktaş Giresunspor maçı saat kaçta , hangi kanalda? İşte Beşiktaş Giresunspor maç saati ve kanalı

Beşiktaş ile Giresunspor Süper Lig'in 28. haftasında kozlarını paylaştı. Beşiktaş Giresunspor maçı Fenerbahçe’yi Şükrü Saracoğlu'nda 4-2 yenerek ligde dengeleri değiştiren Şenol Güneş yönetmindeki Siyah Beyazlılar, galibiyet serisini 5 maça çıkarmak istiyordu. Maçta Hakem Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlendi. İşte maçla ilgili detaylar...

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (9 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başladı.

Maç, Vodafone Arena'da oynandı.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlandı.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Beşiktaş'ın ilk 11'i: Mert, Onur, Saiss (Necip), Colley, Masuaku, Redmond, Salih, Hadziahmetovic, Gedson, Cenk, Aboubakar

Giresunspor'un ilk 11'i: Ferhat, Alper, Arias, Perez, Hayrullah, Borja, Mejia, Görkem, Mert, Savicevic, Bajic



