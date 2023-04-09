Beşiktaş Giresunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Atilla Karaoğlan'ın hayatı ve biyografisi!

Beşiktaş Giresunspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan heyecanla beklenen karşılaşma için geri sayım devam ederken arama motorlarında araştırılıyor. Beşiktaş Giresunspor maçında hakem Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış olacak. Beşiktaş Giresunspor maçı saat 20.30'da başlayacak. İşte Atilla Karaoğlan hakkında merak edilenler...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

Atilla Karaoğlan 22 Haziran 1986 tarihinde Sakarya'da doğdu.

Süper Lig'de görev yapan hakem Atilla Karaoğlan'ın asıl mesleği öğretmenliktir.

Atilla Karaoğlan'ın futbol antrenörlüğü mezunu olduğu ve babasının da eski bir futbolcu olduğu biliniyor.

Atilla Karaoğlan hakemliğe 2007 yılında başladı. 2019-2020 sezonundan beri Süper Lig'de maç yöneten Karaoğlan, gördüğü eğitimin, sahadaki hakemliğine büyük katkı sağladığını ifade ediyor.

Atilla Karaoğlan, bugün ulaştığı noktayı, "12 sezonda tırnaklarımla kazıyarak geldim" sözleriyle ifade ediyor.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Giresunspor maçı bugün (9 Nisan 2023 Pazar) saat 20.30'da başlayacak.

Maç, Vodafone Arena'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Giresunspor maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.



