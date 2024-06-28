Beşiktaş gözünü karattı! Rafa Silva transferinin ardından bir dünya yıldızı daha geliyor

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan Beşiktaş yönetimi, Avrupa'da da ses getiren Rafa Silva transferini duyurmuştu. Birçok talibi olan yıldız oyuncuyu getirerek rakiplerine gözdağı veren siyah-beyazlılardan bir hamle daha geliyor.

DI MARIA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Arjantinli Di Maria ile de anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, yıldız oyuncunun ailesini ikna etmesini bekliyor. Maaş konusunda el sıkışan Beşiktaş yönetimi, Di Maria'nın ailesinden gelecek haberi bekliyor.

RAFA SILVA GÖRÜŞTÜ

Yeni transfer Rafa Silva'nın görüşüp ikna ettiği Di Maria ile para konusunda hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Yıldız oyuncunun Türkiye'de yaşamak konusunda çekinceleri olduğu öğrenilirken, ailesini ikna etmesi durumunda transfer resmen açıklanacak.





