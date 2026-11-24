Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaştı.
Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Beşiktaş, ev sahibi olarak galibiyet hedefliyor.
Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 3. sırada.
Hapoel Beer Sheva (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 8 gol yedi. (İsrail 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 6 gol yedi.
Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda görünüyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde 11 gol üretip, 9 gol yediği için dikkat çekiyor. Hapoel Beer Sheva ise son dönemde 1 galibiyet almasına rağmen, İsrail 1. Ligi'nde etkileyici bir form sergilemekte. Ancak, Avrupa Ligi'nde yaşadığı zorluklar, takımın moralle ilgili sorunları olduğunu gösteriyor.
Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Ümit Akdağ (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Milot Rashica (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.
Hapoel Beer Sheva kadrosunda Lucas Ventura (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 11 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Leandro Trossard.
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