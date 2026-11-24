UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş Perşembe 20:45 Hapoel Beer Sheva

Beşiktaş ile Hapoel Beer Sheva, 26 Kasım 2026 saat 20:45'te Tüpraş Stadyumu'nda UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde karşılaştı.

Bu karşılaşma, her iki takım için kritik bir mücadele niteliği taşıyor. Beşiktaş, ev sahibi olarak galibiyet hedefliyor.

Lig Durumu Beşiktaş 3. Trendyol Süper Lig O 12 G 8 B 1 M 3 P 25 27 Attığı Gol 14 Yediği Gol +13 Averaj Gol Durumu (Toplam) Beşiktaş 27 / 14 İç Saha / Deplasman Performansı B Beşiktaş İç saha Oynanan Maç 6 G / B / M 6 / 0 / 0 Gol 17 – 3

Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 9 gol yedi. (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 11 gol atıp 6 gol yedi. Ligde 25 puanla 3. sırada.

Hapoel Beer Sheva (UEFA Avrupa Ligi) son 4 maçta 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 8 gol yedi. (İsrail 1. Ligi) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 6 gol yedi.

Takımların güncel form bilgileri Beşiktaş G G B G M tüm kulvarlar Tümosan Konyaspor 2-4 Beşiktaş Trendyol Süper Lig G

Beşiktaş 3-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig G

Celtic 3-2 Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi M

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş Trendyol Süper Lig B

Beşiktaş 2-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig G Hapoel Beer Sheva tüm kulvarlar Hapoel Beer Sheva 0-1 Hapoel Tel Aviv İsrail 1. Ligi M

Hapoel Beer Sheva 0-2 OFI Crete UEFA Avrupa Ligi M

Maccabi Petah Tikva 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Maccabi Haifa 2-5 Hapoel Beer Sheva İsrail 1. Ligi G

Union St.Gilloise 4-0 Hapoel Beer Sheva UEFA Avrupa Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Beşiktaş, son 5 maçında 3 galibiyet alarak formda görünüyor. Özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde 11 gol üretip, 9 gol yediği için dikkat çekiyor. Hapoel Beer Sheva ise son dönemde 1 galibiyet almasına rağmen, İsrail 1. Ligi'nde etkileyici bir form sergilemekte. Ancak, Avrupa Ligi'nde yaşadığı zorluklar, takımın moralle ilgili sorunları olduğunu gösteriyor.

Eksik Oyuncular Beşiktaş 3 eksik Mustafa Hekimoğlu Ümit Akdağ Milot Rashica Hapoel Beer Sheva 2 eksik Lucas Ventura Yoan Stoyanov

Beşiktaş kadrosunda Mustafa Hekimoğlu (Yok - Statü Gereği), Ümit Akdağ (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı) ve Milot Rashica (Yok - Statü Gereği) yer almıyor.

Hapoel Beer Sheva kadrosunda Lucas Ventura (Sakat - Kas Sakatlığı) ve Yoan Stoyanov (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Dusan Vlahovic Beşiktaş 11 Gol 0 Asist Leandro Trossard Beşiktaş 3 Gol 4 Asist Orkun Kökçü Beşiktaş 2 Gol 2 Asist Vaclav Cerny Beşiktaş 3 Gol 1 Asist

Beşiktaş kadrosunda en çok gol atan oyuncu 11 golle Dusan Vlahovic, en çok asist yapan oyuncu 4 asistle Leandro Trossard.