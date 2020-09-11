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Beşiktaş Harry Arter ile ilgileniyor iddiası

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 11.09.2020 12:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın Championship ekibi Bournemouth'un orta saha oyuncusu Harry Arter'la ilgilendiği iddia edildi.

Beşiktaş Harry Arter ile ilgileniyor iddiası

Transferde orta sahaya hamle yapması beklenen Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. İngiliz basınının iddiasına göre; Beşiktaş, Bournemouth'un orta saha oyuncusu Harry Arter ile ilgileniyor.

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30 yaşındaki oyuncu son iki sezonunu kiralık olarak geçirdi. Arter geçtiğimiz sezon Fulham, ondan önceki sezon da Cardiff'in formasını giydi. Fulham'ın da yeniden kadrosuna katabileceği oyuncu için Türkiye'den Ankaragücü ve Denizlispor'un da devreye girdiği yazıldı.

30 yaşındaki Arter, geçtiğimiz sezon Fulham'da 28 lig maçında forma giydi. Tecrübeli orta saha oyuncusu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

(SPORX)

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