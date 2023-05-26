Beşiktaş'ı bırakıp TFF başkanı oluyor iddiası! Ahmet Nur Çebi ile Dursun Özbek görüştü...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'nin patronluğuna hazırlandığı ve bunun için kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ

Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşen Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda fikir aldığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer Süper Lig kulüplerinin patronları ile görüştükten sonra adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı büyük sürpriz yarattı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

TFF'nin mevcut patronu Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan adayı olacak. Büyükeşi'ye rakip olarak Beşiktaş'taki görevinden istifa edip adaylığı koyması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin bu hamlesi taraftarları bir hayli şaşırttı.

(Sözcü)

