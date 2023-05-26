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Beşiktaş'ı bırakıp TFF başkanı oluyor iddiası! Ahmet Nur Çebi ile Dursun Özbek görüştü...

26.05.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Başkanı Özbek ile bir araya gelen Ahmet Nur Çebi'nin TFF başkanlığına hazırlandığı iddia edildi. Beşiktaş'taki görevinden istifa edip TFF'nin başına geçmeyi planladığı öğrenilen Çebi'nin hazırlıklara başladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ı bırakıp TFF başkanı oluyor iddiası! Ahmet Nur Çebi ile Dursun Özbek görüştü...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, TFF'nin patronluğuna hazırlandığı ve bunun için kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi.

DURSUN ÖZBEK İLE GÖRÜŞTÜ

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Geçtiğimiz günlerde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile görüşen Ahmet Nur Çebi'nin bu konuda fikir aldığı öğrenildi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve diğer Süper Lig kulüplerinin patronları ile görüştükten sonra adaylığını açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin bu kararı büyük sürpriz yarattı.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ YENİDEN ADAY

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TFF'nin mevcut patronu Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan adayı olacak. Büyükeşi'ye rakip olarak Beşiktaş'taki görevinden istifa edip adaylığı koyması beklenen Ahmet Nur Çebi'nin bu hamlesi taraftarları bir hayli şaşırttı.

(Sözcü)

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