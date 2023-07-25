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  4. Beşiktaş'ı korkutan kaza! Emrecan Uzunhan'dan sonra Umut Meraş da yürekleri ağza getirdi...

Beşiktaş'ı korkutan kaza! Emrecan Uzunhan'dan sonra Umut Meraş da yürekleri ağza getirdi...

25.07.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş forması giyen Umut Meraş, maddi hasarlı trafik kazası geçirdi. Milli futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Umut Meraş

Umut Meraş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, bugün saat 15 sularında Çekmeköy'de bir trafik kazası geçirdi. Umut Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

ANTRENMANA KATILACAK

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Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır." denildi.

ÖNCE EMRECAN, SONRA UMUT

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Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğramış ve arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı. Emrecan Uzunhan'ın sahalardan 4-6 ay arası uzak kalması beklenirken Umut Meraş'tan gelen haber siyah-beyazlıları korkuttu.

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