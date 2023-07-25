Beşiktaş'ı korkutan kaza! Emrecan Uzunhan'dan sonra Umut Meraş da yürekleri ağza getirdi...

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş, bugün saat 15 sularında Çekmeköy'de bir trafik kazası geçirdi. Umut Meraş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, milli oyuncunun kullandığı araçta maddi hasar meydana geldi.

ANTRENMANA KATILACAK

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada "Çekmeköy'de maddi hasarlı bir trafik kazası geçiren futbolcumuz Umut Meraş'ın sağlık durumu iyi olup, takımımızın bugünkü antrenmanına katılacaktır." denildi.

ÖNCE EMRECAN, SONRA UMUT

Beşiktaş'ın genç oyuncularından Emrecan Uzunhan da geçtiğimiz günlerde trafikte saldırıya uğramış ve arka adale grubundan 4. derece hasar almıştı. Emrecan Uzunhan'ın sahalardan 4-6 ay arası uzak kalması beklenirken Umut Meraş'tan gelen haber siyah-beyazlıları korkuttu.

