Beşiktaş için forvete Chuba Akpom iddiası

Beşiktaş'la ilgili çarpıcı transfer iddiası! Siyah beyazlıların PAOK'ta forma giyen 24 yaşındaki forvet Chuba Akpom ile anlaştığı öne sürüldü.

Yunan basınında Gazzetta ve aynı zamanda Sky Sports'un haberine göre, Beşiktaş, Chuba Akpom transferinde 2 milyon Euro bedelle anlaşma sağladı. 2018 yılında Arsenal'den PAOK'a transfer olan Chuba Akpom, bu sezon ligde 23 maçta 7 gol attı.

CHUBA AKPOM KİMDİR?

Chuba Akpom, 24 yaşında ve forvet mevkinde görev yapıyor. Chuba Akpom bu sezon PAOK formasıyla ligde 23 maçta 7 gol attı ve 2 asist yaptı. Chuba Akpom tüm kulvarlarda 43 maçta 10 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Chuba Akpom'un PAOK ile 1 yıl daha sözleşmesi devam ediyor.

(FUTBOL ARENA)

