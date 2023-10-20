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Beşiktaş, Igor Tudor iddialarını yalanladı! Derbiyi izlemek için İstanbul'a gelmişti...

20.10.2023 16:47 | Son Güncelleme:
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Beşiktaş Kulübü, İstanbul'a gelen Igor Tudor'la görüşme yapılacağı haberlerini sert bir dille yalanlayarak taraftarlarına mesaj verdi.

Siyah-beyazlı kulüp, İstanbul'a gelen Tudor'la görüşme yapılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Hırvat teknik direktör Igor Tudor'un Kulübümüzle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiasıyla basında ve sosyal medyada yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Galatasaray ile oynayacağımız müsabaka öncesi Kulübümüzdeki huzuru bozmak amacıyla menajer oyunlarıyla masa başında üretilen haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

DERBİYİ TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Anthony Seric ile birlikte İstanbul'a gelen Tudor, Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini tribünden takip edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Igor Tudor beşiktaş

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