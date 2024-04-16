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Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın için kulübü Antalyaspor'dan açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
16.04.2024 16:43
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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Başkan Sinan Boztepe, ismi son günlerde Beşiktaş ile anılan Sergen Yalçın ile ilgili açıklamada bulundu. Boztepe önceliklerinin Sergen Yalçın olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Fernando Santos ile yollar ayrılırken kulislerde Sergen Yalçın ismi anılmaya başlanmıştı. Şu anda Antalyaspor'da teknik direktörlük görevi yürüten Yalçın için kulüp başkanı Sinan Boztepe'den açıklama geldi.

Boztepe, önceliklerinin teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam etmek olduğunu söyledi.

"ÖNCELİĞİMİZ SERGEN YALÇIN İLE DEVAM ETMEK"

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Başkan Boztepe, "Sergen Yalçın hocamız yeni dönem için kalmaya sıcak bakıyor. Önümüzde daha 6 haftalık bir sürecimiz var. Hocamız ile sezon sonuna kadar olan bir sözleşmemiz mevcut. Sözleşme uzatma konusunda kendisiyle Hatayspor maçından sonra bir görüşme gerçekleştireceğiz. Henüz bir görüşmemiz söz konusu olmadı. Hatayspor maçından sonra da süreç belli olacak. Şu an maçlarımız devam ediyor, sözleşme ile ilgili konuşmak erken olur. Gönlümüz Sergen hocamızın bizimle kalıp yolumuza devam etmek ama gitmekten yana da tavır alırsa, biz Antalyaspor ve yönetim olarak aksiyonlarımızı alacak durumdayız. Her şeye hazırlığımızı yapmış durumdayız ama dediğim gibi önceliğimiz her zaman hocamız Sergen Yalçın ile devam etmek" dedi.

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