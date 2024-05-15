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  4. Beşiktaş ile anlaşamamıştı! Çok sürpriz transfer... Cenk Tosun Fenerbahçeli oluyor

Beşiktaş ile anlaşamamıştı! Çok sürpriz transfer... Cenk Tosun Fenerbahçeli oluyor

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.05.2024 10:25
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Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam ederken Sarı-Lacivertliler gündeme beklenmedik bir ismi aldı. İddiaya göre Fenerbahçe yerli golcü olarak liste başına Beşiktaş ile anlaşamayan Cenk Tosun'u yazdı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile anlaşamamıştı! Çok sürpriz transfer... Cenk Tosun Fenerbahçeli oluyor
Cenk Tosun

Cenk Tosun

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken çok sürpriz bir iddia gündeme geldi.

CENK TOSUN BOMBASI

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Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertliler yerli bir golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz bir anlaşma sağlanamayan Cenk Tosun geldi.

45 MAÇTA 11 GOL

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32 yaşındaki milli yıldız, Fenerbahçe'de santrfor hattına alternatif olarak düşünülüyor. Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.

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