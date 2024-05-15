Beşiktaş ile anlaşamamıştı! Çok sürpriz transfer... Cenk Tosun Fenerbahçeli oluyor

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe yeni sezon için çalışmalarını sürdürürken çok sürpriz bir iddia gündeme geldi.

CENK TOSUN BOMBASI

Sözcü'nün haberine göre sarı-lacivertliler yerli bir golcü arayışlarını sürdürürken gündeme sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz bir anlaşma sağlanamayan Cenk Tosun geldi.

45 MAÇTA 11 GOL

32 yaşındaki milli yıldız, Fenerbahçe'de santrfor hattına alternatif olarak düşünülüyor. Beşiktaş'ta bu sezon 45 maçta sahaya çıkan Cenk Tosun, 11 gol attı ve 7 asist yaptı.





