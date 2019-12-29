Beşiktaş ilk devreye kötü başladı, iyi bitirdi

2019-2020 sezonuna teknik direktör Şenol Güneş'in yerine Abdullah Avcı ve 7 yeni transferle başlayan siyah beyazlılar bir de olağanüstü kongre görüp başkanı ve yönetim kurulu üyelerini de değiştirdi.

KÖTÜ BAŞLADI, İYİ BİTİRDİ

Geçen sezonun ilk yarısında iyiden iyiye hissedilmeye başlanan ve Pepe, Babel, Negredo, Love, Quaresma, Medel, Adriano, Kagawa gibi yıldızların ayrılmasına sebep olan ekonomik krizin, ligin ilk yarısında tavan yaptığı Beşiktaş, sezona hiç de istediği gibi başlayamadı. Paraların bir türlü ödenemediği kulüpte aniden kongre kararı alan Fikret Orman bir daha aday olmadı ve olağanüstü kongrede Ahmet Nur Çebi yeni başkan seçildi.

Diğer taraftan, sistem değişikliği ve kampta yaşanan sakatlıkların lige yansımasıyla ilk 6 haftada kabusu gören teknik patron Abdullah Avcı ve öğrencileri de Beşiktaş'ın lig tarihindeki en kötü başlangıcıyla 6 maçta sadece 5 puan toplayıp dibe çakıldı. Beşiktaş, 7'nci haftada yaşanan olağanüstü kongre ve yeni yönetimin ödediği geçmişe dönük alacaklara sakatların iyileşmesinin de eklenmesiyle, bu haftadan itibaren atağa kalktı. 8 maçta 6 galibiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar, 14'üncü haftada 2'nciliğe kadar yükselse de art arda gelen BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe mağlubiyetleriyle 5'inci sıraya gerilerken son haftayı ve ligin ilk yarısını ise 4-1'lik farklı Gençlerbirliği galibiyetiyle tamamladı.